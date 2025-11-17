Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στην κάμερα του “Happy Day”, η οποία τη συνάντησε στο αεροδρόμιο. Η τραγουδίστρια, με εμφανή διάθεση να απαντήσει σε όλα τα ανοιχτά ζητήματα, τοποθετήθηκε τόσο για τα επαγγελματικά όσο και για τα τηλεοπτικά δρώμενα.

Η τραγουδίστρια κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει την πρόσφατη ακύρωση της συνεργασίας της με τη Θέλξη, δίνοντας τη δική της εκδοχή για το παρασκήνιο που οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη.

Επιπλέον, η κάμερα του ALPHA έθεσε στην τραγουδίστρια ερώτηση και για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Η Αγγελική Ηλιάδη δεν δίστασε να του δώσει μια δημόσια συμβουλή, αφήνοντας να εννοηθούν πολλά για τη μεταξύ τους σχέση ή τις προηγούμενες δηλώσεις του παρουσιαστή.

«Δεν είχα θέμα με την Θέλξη. Ο σύντροφός της δεν ήθελε να εργαστεί, για αυτό αποχώρησε. Δεν έχω ενημέρωση πότε θα ανοίξει το μαγαζί. Ίσως τελικά χρειαστεί να αποχωρήσω και εγώ από το μαγαζί. Η Θέλξη είχε φύγει από τη φωτογράφισή μας γιατί ήθελε τον κομμωτή μου, αλλά εκείνος χτένιζε εμένα. Δεν ακολουθιόμασταν και ποτέ στα social media. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο», ανέφερε αρχικά για την Θέλξη και οι δηλώσεις της δημιούργησαν πολλά ερωτηματικά.

Στη συνέχεια, θέλησε να δώσει την συμβουλή της στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος ειρωνεύτηκε στον αέρα του Buongiorno για το σχήμα τους.

«Να του δώσω σε μια συμβουλή να μην αναφέρεται υποτιμητικά, ειρωνικά και χλευαστικά σε γυναίκες που εργάζονται για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και μάνες. Δεν έχει ήθος και παιδεία και λυπάμαι πολύ. Να μάθει να μιλάει όταν μιλάει για γυναίκες και μανάδες», είπε φανερά ενοχλημένη.

