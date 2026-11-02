Αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση απηύθυνε η Αγγελική Ηλιάδη το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2026, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η γνωστή τραγουδίστρια γνωστοποίησε ότι τα σχετικά βίντεο έχουν ήδη παραδοθεί στον δικηγόρο της, καθώς προτίθεται να κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους προέβησαν σε υβριστικές επιθέσεις εναντίον της.

Παράλληλα, τόνισε ότι παρόλο που σέβεται την κάθε διαφορετική άποψη, δεν πρόκειται να ανεχτεί βρισιές, κατάρες και χλευαστικά σχόλια που στόχο έχουν την ίδια ή την οικογένειά της.

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα Οκτωβρίου, όταν εξέφρασε δημόσια την άποψη ότι «δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες», προκαλώντας κύμα σχολίων.

Στις νέες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως σέβομαι τις απόψεις όλων, έτσι περιμένω να σεβαστούν και οι άλλοι τις δικές μου απόψεις, χωρίς πίεση και καταπίεση. Δεν σημαίνει αυτό, όμως, ότι δεν εύχομαι την ευτυχία όλων των ανθρώπων», δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε βίντεο που έχουν ήδη φτάσει στα χέρια του δικηγόρου της, ξεκαθαρίζοντας ότι για την ίδια το όριο είναι οι αναφορές στα παιδιά της.

«Υπήρξαν βιντεάκια που είναι ήδη στα χέρια του δικηγόρου μου. Πες για μένα ό,τι θες, αλλά όταν πιάνεις στο στόμα σου τα παιδιά μου, θα αναλάβει ο νόμος και οι δικαστικές αίθουσες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φωτογραφία: NDP photo agency

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