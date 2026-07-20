Καλεσμένη στην εκπομπή After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά ήταν η Αγγελική Ηλιάδη. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρόσφατη αποκάλυψή της πως κακοποιήθηκε σωματικά και ψυχολογικά από τον αείμνηστο σύντροφό της και πατέρα του μεγάλου της γιου, Μπάμπη Λαζαρίδη. Πρόκειται για μια αποκάλυψη που είχε προκαλέσει «σεισμό» στις εκπομπές.

Μετά τη συνέντευξη αυτή που έδωσε, η τραγουδίστρια δέχτηκε πολλές κριτικές, ακόμα και αρνητικές, με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί το είπε τώρα σχεδόν 20 χρόνια μετά την δολοφονία του επιχειρηματία.

«Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε πολλές γυναίκες και πολλά κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν το βράδυ μέχρι αργά. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν βγαίνουν και μου λένε γυναίκες ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μη βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε… Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη. Πρέπει να σταματήσουν διάφορες ανόητες φωνές γύρω, που λένε “γιατί το είπες τώρα και όχι πριν”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές. Δεν θα σταματήσω να το κάνω», δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη.

govastiletto.gr -Μπάμπης Λαζαρίδης: Έκλεισε τα 21 του χρόνια – Η Αγγελική Ηλιάδη και ο Σάββας Γκέντσογλου στο πλευρό του