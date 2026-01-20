Σε μια εξομολόγηση που αποκάλυψε προσωπικές δυσκολίες, η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε στο «Πρωινό» για μια εμπειρία που την ανάγκασε να λάβει άμεσα μέτρα ασφαλείας.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε δύσκολες στιγμές της καριέρας της, αλλά και στην πίστη που τη στηρίζει, ενώ περιέγραψε και ένα περιστατικό με θαυμαστή που ξεπέρασε τα όρια.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ένας άνθρωπος που την παρακολουθούσε κατάφερε να εντοπίσει το προσωπικό της κινητό και άρχισε να της στέλνει μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Όπως είπε η ίδια, η λύση ήταν απλή αλλά αναγκαία: «Έτυχε ένας εμμονικός θαυμαστής να βρει το τηλέφωνό μου και να στέλνει μηνύματα ερωτικού τύπου. Αναγκάστηκα να αλλάξω τηλέφωνο, το πιο εύκολο».

Η Αγγελική Ηλιάδη, στη συνέχεια, μίλησε για τις ισορροπίες που προσπαθεί να κρατά στη ζωή της, τονίζοντας ότι έχει μάθει να βάζει όρια, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να είναι πιο ευέλικτη και να μην είναι απόλυτη σε όλα.

Όσον αφορά την επαγγελματική της πορεία, σημείωσε ότι οι περισσότερες συνεργασίες της ήταν καλές, ενώ υπήρξαν και στιγμές που βίωσε ανταγωνισμό και εμπόδια.

«Έτυχε να βιώσω ανταγωνισμό και κόμπλεξ από άντρες συναδέλφους. Δεν πρέπει να ρίχνουμε την ευθύνη μόνο στη νύχτα, γιατί πολλά έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους», είπε, ενώ ανέφερε ότι η γιαγιά της την είχε προετοιμάσει για τις δυσκολίες του χώρου.

Κλείνοντας, η τραγουδίστρια τόνισε τη σημασία της πίστης στη ζωή της: «Σε όλη μου τη ζωή έχω το Θεό δίπλα μου. Πάντα θα παίρνω δύναμη από το Θεό και από τα παιδιά μου. Όποιος δεν έχει πίστη, δεν έχει τίποτα — είναι άδειος».

Govastiletto.gr – Αγγελική Ηλιάδη: «Έχει κλείσει το κεφάλαιο με τη διαθήκη. Τι να σχολιάσω για τον θείο μου;»