Πέρα από την αποκαλυπτική της συνέντευξη στο podcast της Ελίνας Παπίλα, όπου περιέγραψε την εφιαλτική κακοποίηση από τον αείμνηστο πατέρα του πρώτου της παιδιού, η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε και στο περιοδικό ΟΚ!, δίνοντας συνέχεια στις δημόσιες εξομολογήσεις της.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή της αυτή, η τραγουδίστρια μίλησε και για τον πρώην σύντροφό της, Σάββα Γκέντσογλου, με τον οποίο απέκτησε τον μικρότερό της γιο.

Όπως εξομολογήθηκε η Αγγελική Ηλιάδη ο Σάββας έχει επαφές με το γιο τους, ωστόσο δεν είναι πολύ συχνές όπως θα έπρεπε, καθώς μένει μόνιμα πλέον στην Καβάλα.

«Υπάρχουν επαφές, όχι όμως όσο θα έπρεπε, θα ήθελα και θέλει και ο μικρός. Αλλά είναι δική του απόφαση, αν θέλει να βλέπει το παιδί μια-δυο φορές τον χρόνο ή καθημερινά. Ζει στην Καβάλα και ήταν επιλογή του. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο», αποκάλυψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

«Έχω την αίσθηση ότι στη διάρκεια των χρόνων η προσωπική σου ζωή συχνά έχει επισκιάσει την επαγγελματική σου διαδρομή» ρωτήθηκε επίσης η Αγγελική Ηλιάδη και απάντησε: «Μόνο σε μένα το είδες αυτό; Στην τηλεόραση βλέπεις να μην ασχολούνται με την προσωπική ζωή των άλλων; Σε μια συνέντευξή μου θα πω τα πάντα για τη δουλειά μου. Αλλά παίζει μόνο ό,τι αφορά τα προσωπικά. Έχω αποφασίσει πλέον ότι και να είμαι με έναν άνθρωπο δεν θα το πω. Στην τελική ποιον ενδιαφέρει αν είμαι ή δεν είμαι με κάποιον; Κανέναν. Αν κάποια στιγμή φάνηκε η προσωπική μου σχέση με έναν άνθρωπο, δεν ήταν κάτι που το «έσπρωξα» ποτέ εγώ στα κανάλια. Απλώς ζούσα ελεύθερα, δεν κρυβόμουν».

Να σημειώσουμε πως η Αγγελική Ηλιάδη με τον Σάββα Γκέντσογλου πέρασαν μαζί τα γενέθλια του γιου τους, Βασίλη το περασμένο καλοκαίρι.

