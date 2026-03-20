Μέσα στη “θύελλα” των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις της, η Αγγελική Ηλιάδη έκανε μία γεμάτη νόημα ανάρτηση για τον πνευματικό της, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον άνθρωπο που την κράτησε όρθια στις πιο σκοτεινές στιγμές της προσωπικής της διαδρομής.

Μέσα από τα social media, δημοσίευσε φωτογραφία του πνευματικού της, γέροντα Νικόλαου Μουλατσιώτη, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα: «Γέροντά μου πόσο σε αγαπάω και πόσο σε ευχαριστώ για όλα όσα έχετε κάνει για μένα».

Η ανάρτηση αυτή έρχεται μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Θυμίζουμε πως ο γέροντας Νικόλαος, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 19 Μαρτίου, αναφέρθηκε στην περίοδο μετά τη δολοφονία του συντρόφου της τραγουδίστριας, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη ψυχική κατάσταση.

Όπως αποκάλυψε, τότε η Αγγελική Ηλιάδη δεν είχε πού να στραφεί και βρήκε στήριξη μέσα από την επαφή της με το μοναστήρι στη Ναύπακτο. Μάλιστα, ανέφερε πως καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Πέγκυ Ζήνα, η οποία της πρότεινε να επισκεφθεί τον ίδιο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η τραγουδίστρια επισκεπτόταν καθημερινά τον χώρο, συζητούσε μαζί του και με τους μοναχούς, καταφέρνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα να σταθεί ξανά στα πόδια της: «Ήταν σε μια αλλόκοτη ψυχική κατάσταση. Αλλού περπάταγε και αλλού βρισκόταν. Πολύ σύντομα με τη βοήθεια της θρησκείας και του Θεού στάθηκε στα πόδια της και μεγάλωσε το παιδάκι της», πρόσθεσε.

