Γεμάτη ευγνωμοσύνη, η Αγγελική Ηλιάδη θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια τον κόσμο για το κύμα συμπαράστασης που δέχτηκε. Μετά τη συγκλονιστική της εξομολόγηση στο podcast «Unblock» για τις σκοτεινές πτυχές της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η τραγουδίστρια έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, ανταποδίδοντας την αγάπη που εισέπραξε τολμώντας να μιλήσει για το επώδυνο παρελθόν της.

Μετά την κυκλοφορία του trailer και το κύμα υποστήριξης από τους διαδικτυακούς της φίλους, η τραγουδίστρια θέλησε να στείλει ένα νέο μήνυμα ενότητας και δύναμης γράφοντας: «Σας αγαπώ πολύ, πολύ. Γυναίκες μου αγαπημένες, γυναίκες μου ηρωίδες, μιλάμε χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές».

Η Αγγελική Ηλιάδη καλεσμένη στο podcast «Unblock» με την Ελίνα Παπίλα ανέφερε για την σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα.

Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουνα και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».

