Τη λήξη της επαγγελματικής της συνεργασίας με τον μάνατζέρ της, Χρήστο Παπαμήτρου, ανακοίνωσε η Αγγελική Ηλιάδη, αφήνοντας αιχμές για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, ξεπέρασαν τα όρια που θεωρεί αποδεκτά σε μια επαγγελματική σχέση.

Η τραγουδίστρια γνωστοποίησε την απόφασή της το πρωί της Τετάρτης 19 Αυγούστου, μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια απόφαση που πήρε ύστερα από αρκετή σκέψη και δεν προέκυψε από μια απλή επαγγελματική διαφωνία.

Στην ανακοίνωσή της, η Αγγελική Ηλιάδη εξήγησε πως για εκείνη κάθε συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτά τα στοιχεία παύουν να υπάρχουν, θεωρεί πως δεν μπορεί να συνεχιστεί μια επαγγελματική σχέση.

«Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν, καθώς δεν επιθυμεί να δημοσιοποιήσει προσωπικές ή επαγγελματικές καταστάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη συνεργασία.

«Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Αγγελική Ηλιάδη τόνισε πως από εδώ και στο εξής οι επαγγελματικοί δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν οριστικά, επιλέγοντας να μην επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggeliki Iliadi (@aggeliki.iliadi)

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