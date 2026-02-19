Η Αγγελική Νικολούλη κάνει το μεγάλο τηλεοπτικό βήμα: τα αστυνομικά της μυθιστορήματα θα μεταφερθούν σε σειρά με διεθνή προοπτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά θα αποτελείται από πέντε κύκλους, με έξι επεισόδια σε κάθε κύκλο και θα έχει την υποστήριξη ισπανικής παραγωγής.

Ωστόσο, στη διαμόρφωση του σεναρίου δεν θα συμμετέχουν Έλληνες σεναριογράφοι, ενώ η αρχική σκηνοθετική επιλογή του Σωτήρη Τσαφούλια δεν προχώρησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος επέστρεψε πρόσφατα στο «Φως στο Τούνελ» μετά από μια εβδομάδα απουσίας, λόγω του θανάτου της μητέρας της.

Στην έναρξη της εκπομπής, η Νικολούλη ευχαρίστησε θερμά το κοινό για τη στήριξή του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα αγάπης που έλαβε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Govastiletto.gr – Αγγελική Νικολούλη: «Η απώλεια της μητέρας μου άφησε μεγάλο κενό» – Η νέα ανακοίνωση για το Φως στο Τούνελ