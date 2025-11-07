Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Αγγελική Νικολούλη καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Φως στο Τούνελ, είχε ενημερώσει για την δυσάρεστη είδηση μέσα από τα social media πως αυτή την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η εκπομπή της στο Mega δεν θα προβληθεί.

Με νέα ανακοίνωση στα social media η Αγγελική Νικολούλη ενημερώνει για το νέο ραντεβού με τους τηλεθεατές του Mega στις 14 Νοεμβρίου.

Το νέο της μήνυμα

«Φίλοι μου, Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία.

Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς. Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα. Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες. Σας ευχαριστώ όλους, με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, Αγγελική», αναφέρει η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στο νέο της μήνυμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Φως στο Τούνελ 🕵🏼‍♀️ (@fostotounel)

govastiletto.gr -Αγγελική Νικολούλη: Σήμερα η κηδεία της μητέρας της δημοσιογράφου – Πού θα γίνει