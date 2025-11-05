Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, ότι έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, της οποίας είχε μεγάλη αδυναμία. Από τότε, η παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» έχει βυθιστεί σε ανείπωτη θλίψη και αβάσταχτο πένθος, ενώ σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η επικήδειος λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αγαπημένα πρόσωπα της μητέρας της, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες, θα τη συνοδεύσουν στην τελευταία κατοικία της στον τόπο καταγωγής της, στον Πύργο Ηλείας, όπου μάλιστα έμενε μόνιμα.

Η ερχόμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου θα είναι διαφορετική για τους τηλεθεατές του Mega, αφού δεν θα προβληθεί η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, όπως επίσημα ενημέρωσε το γραφείο τύπου του καναλιού. Λόγω των συνθηκών και της ανάγκης της παρουσιάστριας να βρεθεί κοντά στην οικογένειά της και να επεξεργαστεί τον προσωπικό πόνο της, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την Παρασκευή.

Η Αγγελική Νικολούλη είχε γράψει σε μήνυμά της: «Μανούλα μου… Έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ’ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες ΕΣΥ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει.

Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα ΜΑΝΟΥΛΑ…».

