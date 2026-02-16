Η Angelina Jolie φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο καλοκαίρι, όταν τα δίδυμα παιδιά της, Vivienne και Knox, ενηλικιωθούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, η ηθοποιός δεν επιθυμούσε ποτέ να εγκατασταθεί μόνιμα στο Λος Άντζελες, ωστόσο παρέμεινε εκεί εξαιτίας της συμφωνίας επιμέλειας με τον Brad Pitt.

Με τα μικρότερα παιδιά της να κλείνουν τα 18, φέρεται πλέον να σκέφτεται σοβαρά μια νέα αρχή εκτός ΗΠΑ.

Όπως αναφέρουν πηγές, η απόφασή της συνδέεται και με το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα των τελευταίων ετών, καθώς θέλει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά της θα μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον, όπου θα νιώθουν ασφάλεια και ελευθερία.

Σε δημόσια τοποθέτησή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν το 2024, η 50χρονη σταρ είχε δηλώσει: «Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω», εκφράζοντας την ανησυχία της για τις εξελίξεις.

Παράλληλα, έχει τονίσει στο παρελθόν, ότι θεωρεί επικίνδυνο οτιδήποτε περιορίζει την προσωπική έκφραση και τα δικαιώματα των ανθρώπων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνει δημόσια θέση. Το 2017 είχε ασκήσει κριτική σε πολιτικές των ΗΠΑ με άρθρο της στους The New York Times σχετικά με τη μεταναστευτική απαγόρευση.

Angelina Jolie preparing to ditch US in July, says ‘I don’t recognize my country’ https://t.co/uDXbuToc43 pic.twitter.com/1fzH831Bgl — Page Six (@PageSix) February 16, 2026

