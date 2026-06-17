Η Angelina Jolie πραγματοποίησε πρόσφατα μια ακόμη εντυπωσιακή δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, τραβώντας τα βλέμματα έξω από το ξενοδοχείο όπου φιλοξενήθηκε η ειδική προβολή της νέας της ταινίας «Couture».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψή, επιλέγοντας ένα μαύρο στράπλες φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και διακριτικές draped λεπτομέρειες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά το διαχρονικό της στιλ.

Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ακολουθεί την ιστορία μιας Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας που ταξιδεύει στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και έρχεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή διάγνωση καρκίνου του μαστού.

Ο ρόλος έχει ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα για την Jolie, καθώς συνδέεται με προσωπικά της βιώματα και την απώλεια της μητέρας της από καρκίνο, αλλά και τη δική της απόφαση να προχωρήσει σε προληπτική μαστεκτομή μετά τη διάγνωση γενετικής προδιάθεσης μέσω του γονιδίου BRCA1.

Angelina Jolie looked chic as she stepped out in NYC on Tuesday to promote her new movie “Couture.” 😎🖤✨(🎥: Backgrid) pic.twitter.com/nrwWHY06E1 — ExtraTV (@extratv) June 17, 2026

Πηγή: dailymail.com – justjared.com

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