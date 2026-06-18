Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη, η Angelina Jolie μίλησε για τη σχέση με τα έξι παιδιά της, αλλά και για τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το διαζύγιό της από τον Brad Pitt.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως τα παιδιά της ήταν εκείνα που τη βοήθησαν να ξαναβρεί τη δύναμή της και να επιστρέψει πιο δυναμικά στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

«Νομίζω ότι το μαχητικό μου πνεύμα έχει επιστρέψει. Για ένα διάστημα το είχα χάσει, όμως τα παιδιά μου, που πλέον έχουν μεγαλώσει, με ενθάρρυναν να βγω ξανά έξω, να ταξιδέψω και να κάνω πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Angelina Jolie εξομολογήθηκε επίσης, πως νιώθει ευγνωμοσύνη για τη σχέση που διατηρεί με τα παιδιά της, τονίζοντας ότι τη γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον.

«Με ξέρουν καλύτερα από όλους και εξακολουθούν να θέλουν να είναι κοντά μου. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα», είπε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μετά τον χωρισμό της είχε σκεφτεί σοβαρά να απομακρυνθεί από την υποκριτική και να αφοσιωθεί στη σκηνοθεσία και το ανθρωπιστικό της έργο.

Ωστόσο, επέλεξε να συνεχίσει να εργάζεται ως ηθοποιός, ώστε να μπορεί να βρίσκεται περισσότερο κοντά στα παιδιά της και να διατηρεί μια σταθερή καθημερινότητα μαζί τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Angelina Jolie και ο Brad Pitt υπήρξαν ζευγάρι από το 2005, παντρεύτηκαν το 2014 και χώρισαν το 2016.

Το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη, ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετά από τα παιδιά τους έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιούν πλέον το επώνυμο «Pitt».

Πηγή: hello.gr

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