Μια όμορφη οικογενειακή βραδιά πέρασε η Angelina Jolie, η οποία πραγματοποίησε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της μαζί με δύο από τους γιους της, τον 22χρονο Pax και τον 18χρονο Knox.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια δείπνου στο Δυτικό Χόλιγουντ, το βράδυ της Κυριακής 8 Νοεμβρίου 2026.

Η έξοδός τους είχε χαλαρό οικογενειακό χαρακτήρα, με τους τρεις τους να απολαμβάνουν τον χρόνο που πέρασαν μαζί μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η κομψή εμφάνιση της Angelina Jolie

Για τη βραδινή της έξοδο, η Angelina Jolie επέλεξε ένα διαχρονικό σύνολο, διατηρώντας το χαρακτηριστικό minimal στιλ της. Συγκεκριμένα, φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο με φαρδύ γκρι παντελόνι και ένα μακρύ καφέ μάλλινο παλτό.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα γυαλιά ηλίου, μια μεγάλη λευκή τσάντα και διακριτικά ασημένια κοσμήματα. Η ηθοποιός έδειχνε ευδιάθετη και χαμογελαστή, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τους γιους της στον χώρο στάθμευσης του εστιατορίου, λίγο πριν αποχωρήσουν.

Η στάση των παιδιών απέναντι στο επώνυμο Pitt

Η κοινή εμφάνιση της Angelina Jolie με τους δύο γιους της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικογένεια εξακολουθεί να απασχολεί τη δημοσιότητα, ιδιαίτερα λόγω των επιλογών ορισμένων από τα παιδιά της σχετικά με το επώνυμο του πατέρα τους.

Τα τελευταία χρόνια, η Shiloh, η Zahara και η Vivienne, όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός τους, Maddox, έχουν απομακρυνθεί από τη χρήση του επωνύμου Pitt, επιλέγοντας σε νομικό ή επαγγελματικό επίπεδο να χρησιμοποιούν το Jolie.

Αντίθετα, οι Pax και Knox εξακολουθούν μέχρι στιγμής να διατηρούν τα επώνυμα και των δύο γονιών τους.

View this post on Instagram A post shared by Angie’s Legacy (@thejoliethoughts)

View this post on Instagram A post shared by Angie’s Legacy (@thejoliethoughts)

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