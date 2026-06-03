Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε, το πρωί της Τετάρτης 3/6, στην Κάρυστο, η κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών, σε ηλικία 94 ετών.

Ο θάνατός του έγινε γνωστός αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, η οποία τελέστηκε σε στενό κύκλο, παρουσία συγγενών και φίλων. Με την απώλειά του, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση, όπου είχε προχωρήσει σε μια σπάνια και συγκινητική εξομολόγηση για τη ζωή του.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε δώσει, τον Οκτώβριο του 2022, μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Στούντιο 4». Μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια και ωριμότητα, δεν είχε διστάσει να εκφράσει τη μελαγχολία του για το γεγονός ότι δεν απέκτησε ποτέ δικά του παιδιά.

«Όταν ήμουν νέος, έβαζα τη σκούφια μου στραβά και σφύριζα. Δεν με ένοιαζε και πολύ. Σήμερα μπορεί να μελαγχολώ, που δεν έχω ένα παιδί δικό μου. Κάποιο βράδυ πήγα στο Εθνικό Θέατρο και είδα τον “Θείο Βάνια”. Με ένα φοβερό θίασο, μεγάλο θίασο, μεγάλους ηθοποιούς και με τη σκηνοθεσία του Κουν. Έμεινα έκθαμβος. Κι όχι μόνο, αλλά είπα, “τώρα εγώ τι κάνω;”. Και πήρα τη μεγάλη απόφαση, κατέβηκα στο Υπόγειο, βρήκα τον Κουν και του είπα “Θέλω να γίνω ηθοποιός”. Ο Κουν καταδέχτηκε και με άκουσε με προσοχή. Και έτσι αρχίζει το μεγάλο ταξίδι», είχε πει.

Δείτε όλη τη συνέντευξή του στο βίντεο:

govastiletto.gr – Κώστας Καζάκος: Λύγισε ο Άγγελος Αντωνόπουλος για τον θάνατό του κι έκλεισε το τηλέφωνο on air