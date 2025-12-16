Ο Άγγελος Μπράτης έκανε δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία και μάλλον είχε διάθεση για αποκαλύψεις.

Αρχικά, ο σχεδιαστής αναφέρθηκε στο GNTM και το φινάλε του show για το οποίο είπε ότι έρχονται «τρία φανταστικά επεισόδια». Στη συνέχεια, ο Άγγελος Μπράτης αναφέρθηκε στο γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου λέγοντας:

«Για να δούμε το νυφικό, πρέπει να αποφασίσει την ημερομηνία. Την μια μου λέει ότι θα παντρευτεί τον Φεβρουάριο κρυφά και την άλλη για την άνοιξη, γιατί θέλει λουλούδια! Οπότε δεν μπορεί να αποφασίσει πώς θα είναι. Θα βάλουμε μανίκια ή όχι;».

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω βίντεο:

govastileto.gr – Ο Άγγελος Μπράτης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου – «Το GNTM μου έφερε και καινούργιες πελάτισσες»