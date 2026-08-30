Ο Άγγελος Χαριστέας προχώρησε, το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, σε μια διαφορετική δημοσίευση από αυτές που μας έχει συνηθίσει.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος φροντίζει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους μερικές στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του.

Ταξίδια, βόλτες, θάλασσα, αλλά κυρίως εικόνες με τις δύο κόρες του, Καλλιόπη και Ελένη, καθώς και τη σύντροφό του και τη μικρότερη κόρη τους.

«Τι καλοκαίρι κι αυτό το 2026… Ευλογία!», έγραψε ο Άγγελος Χαριστέας στην ανάρτησή του.

Ο Άγγελος Χαριστέας έχει αποκτήσει τις δύο μεγαλύτερες κόρες του από τον πρώτο του γάμο, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2020, ωστόσο μαθεύτηκε αρκετά χρόνια μετά, και πιο συγκεκριμένα το 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Angelos Charisteas (@angeloscharisteas_official_)

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