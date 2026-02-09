Την Κυριακή το βράδυ 8/02, ο γνωστός μάνατζερ Άγγελος Κοταρίδης γιόρτασε τα γενέθλιά του στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι ιδιοκτήτης και συνεταίρος σε δημοφιλή νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, όπως το NOX, η Ιερά Οδός, το Φως, το Γκάζι Live & Stage και το Privilege, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο γνωστούς παράγοντες της νυχτερινής και επιχειρηματικής σκηνής στην Ελλάδα.

Στη ξεχωριστή βραδιά παρευρέθηκαν πολλοί εκπρόσωποι της ελληνικής showbiz και του καλλιτεχνικού χώρου, προσθέτοντας λάμψη και ζωντάνια στη βραδιά.

Παρουσιαστές, δημοσιογράφοι και τραγουδιστές διασκέδασαν με τη ψυχή τους, ενώ το κέφι ανέβηκε όταν οι δύο καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με την Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή, η οποία ξεσήκωσε το κοινό.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε τους καλεσμένους και όσα έγιναν στο νυχτερινό κέντρο.

Δείτε ποιοι βρέθηκαν εκεί:

Άγγελος Κοταρίδης-Αντώνης Ρέμος-Έφη Μαροσούλη

Πηγή: NDP Photo Agency