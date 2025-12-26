Στιγμές αδελφικής αγάπης μοιράστηκε ο Άγγελος Λάτσιος ανήμερα των Χριστουγέννων, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα. Ο πρωτότοκος γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, ο οποίος αυτό το διάστημα υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, εκμεταλλεύτηκε την εορταστική άδεια για να βρεθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τον ισχυρό δεσμό που τον ενώνει με τις αδελφές του.

Η 20χρονη κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, η οποία ζει μόνιμα στο Λονδίνο λόγω των σπουδών της, επέλεξε να περάσει τις φετινές γιορτές με την οικογένειά της στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μια άκρως προβεβλημένη οικογένεια, η Λάουρα εξακολουθεί να κρατά χαμηλούς τόνους, επιβεβαιώνοντας όσα είχε αναφέρει στο παρελθόν η μητέρα της για την επιθυμία της κόρης της να απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Η Λάουρα δεν θέλει να υπάρχει το πρόσωπό της πουθενά, ανεξαιρέτως ότι είναι 18. Επί τη ευκαιρία το λέω και σε όλους σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη, για τη 18χρονη δεν αποφασίζω εγώ αλλά η ίδια δεν το επιθυμεί» είχε πει τότε η παρουσιάστρια.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Άγγελος Λάτσιος στη φωτογραφία με την αδελφή του επέλεξε να κρύψει το πρόσωπό της, ενώ και ο λογαριασμός της στα social media είναι ιδιωτικός.

