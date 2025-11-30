Η σημερινή ημέρα, Κυριακή 30/11, είναι ιδιαίτερη για την Ελένη Μενεγάκη και την οικογένειά της, αφού ο μεγάλος γιος της, Άγγελος Λάτσιος, έχει τα γενέθλιά του.

Ο ίδιος έκλεισε τα 23 και η παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί, πέρα από ιδιωτικά, και δημόσια, με τον πιο όμορφο τρόπο.

Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες τους κοινές και μη, με πολλές να είναι από την παιδική ηλικία του νεαρού που βλέπουν πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.

Η παρουσιάστρια έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Ευτυχισμένα 23 γενέθλια Άγγελε! @aggelos_latsios Σε αγαπώ πολύ» και γέμισε με ακόμη περισσότερες ευχές στα σχόλια για τα γενέθλια του γιου της, από τους ακόλουθούς της.

