Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Άγγελος Λάτσιος ευχήθηκε και δημόσια στη μητέρα του, Ελένη Μενεγάκη που έχει τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια έκλεισε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου τα 56 με τον γιο της να της στέλνεις τις ευχές του μέσα από μία δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο Άγγελος Λάτσιος κοινοποίησε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο με τη μητέρα του, στο οποίο εμφανίζονται αγκαλιά, γράφοντας στο story του: «Χρόνια πολλά».

Για του λόγου το αληθές…

Να σημειώσουμε πως η Ελένη Μενεγάκη φέτος γιόρτασε τα 56α γενέθλιά της στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

