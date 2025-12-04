Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε, το πρωί της Πέμπτης 4/12, μια αποκάλυψη στο «Πρωινό» για τον Άγγελο Λάτσιο, ο οποίος εκπληρώνει τη στρατιωτική θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής έκανε γνωστό ότι ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Ο Άγγελος παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο ΚΕΠ Πόρος Τον πήγαν στην Αθήνα, στο ναυτικό νοσοκομείο. Παρέμεινε εκεί τρεις μέρες. Εκεί ήταν κοντά του και η Ελένη και ο Γιάννης».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην καλή σχέση που έχουν ο Γιάννης Λάτσιος με τον Μάκη Παντζόπουλο, στο κλάμα που έριξαν μαμά και γιαγιά στην ορκωμοσία, και στα κιλά που έχασε ο Άγγελος Λάτσιος λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε, μέσα σ’ όλα: «Ο Γιάννης με την Ελένη μιλάνε. Και ο Γιάννης με τον Ματέο έχουν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν. Έπεσε πολύ κλάμα εκεί στον ορκωμοσία. Έκλαψε η Ελένη, έκλαψε πολύ και η γιαγιά. Ο Άγγελος αδυνάτισε πολύ λόγω της ασθένειας. Κάτι τον “χτύπησε” στην κοιλιακή χωρά. Με τον Γιάννη φύγανε μαζί μετά την ορκωμοσία».

Ο Άγγελος Λάτσιος πήρε χθες την άδεια ορκωμοσίας και τώρα έχει επιστρέψει και πάλι στο πρόγραμμά του. Μάλιστα, σήμερα, Πέμπτη 4/12, ο ίδιος έκανε μια δημοσίευση στο Instagram, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε στο γυμναστήριο για να κάνει προπόνηση.

