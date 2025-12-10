Ο Άγγελος Λάτσιος, ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, διανύει τον δεύτερο μήνα της θητείας του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Την προηγούμενη εβδομάδα ορκίστηκε μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης, με τους γονείς του και κοντινούς φίλους να παρευρίσκονται στην τελετή.

Σήμερα, Τετάρτη 12/12, ανέβασε δύο νέες φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες φαίνεται να στέκεται στη σειρά μαζί με τους συναδέλφους του.

Η εμφάνισή του έχει αλλάξει αρκετά: τα μαλλιά του είναι κοντά κουρεμένα και τα μούσια του έχουν μεγαλώσει, ενώ η παρουσία του στο Ναυτικό δείχνει την υπερηφάνεια και τη στήριξη της οικογένειάς του.

View this post on Instagram A post shared by Aggelos Latsios 🍞 (@aggelos_latsios)



govastiletto.gr – Άγγελος Λάτσιος: Η πρώτη ανάρτησή του στο Instagram μετά την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του