Μετά την ανάρτηση με την οποία έκανε γνωστό ότι βρέθηκε στη Σκωτία, ο Άγγελος Λάτσιος μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την απόδρασή του. Εκείνος και η αδελφή του απαθανατίζονται με φόντο τη φύση, γραφικά δρομάκια και εντυπωσιακά τοπία.

Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε την ανάρτηση του γιου της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι όνειρο! Πόσο σας χαίρομαι, καλά να περνάτε παιδάκια μου».

Οι φωτογραφίες που ανέβασε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggelos Latsios 🍞 (@aggelos_latsios)

govastiletto.gr – Άγγελος Λάτσιος: Ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφθεί την αδελφή του, Λάουρα