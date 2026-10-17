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Ο Άγγελος Λάτσιος συνεχίζει το ταξίδι του στη Σκωτία.
Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφτεί την αδελφή του, Λάουρα, η οποία πραγματοποιεί σπουδές στην πρωτεύουσα της χώρας.
Μετά την ανάρτηση με την οποία έκανε γνωστό ότι βρέθηκε στη Σκωτία, ο Άγγελος Λάτσιος μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την απόδρασή του. Εκείνος και η αδελφή του απαθανατίζονται με φόντο τη φύση, γραφικά δρομάκια και εντυπωσιακά τοπία.
Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη σχολίασε την ανάρτηση του γιου της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι όνειρο! Πόσο σας χαίρομαι, καλά να περνάτε παιδάκια μου».
Οι φωτογραφίες που ανέβασε:
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govastiletto.gr – Άγγελος Λάτσιος: Ταξίδεψε στο Εδιμβούργο για να επισκεφθεί την αδελφή του, Λάουρα