Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Άγγελος ταξίδεψε στο Εδιμβούργο, για να δει την αδερφή του, Λάουρα, όπου βρίσκεται εκεί εδώ και ένα χρόνο, για τις σπουδές της.

Μετά από ένα όμορφο καλοκαίρι στην Ελλάδα, η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου επέστρεψε στη βάση της, έχοντας πλέον αφοσιωθεί στις σπουδές της.

Ο Άγγελος Λάτσιος έκανε ένα ταξίδι στο Εδιμβούργο, προκειμένου να συναντήσει την αδελφή του και να περάσουν μαζί όμορφες στιγμές. Μάλιστα, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μοιράστηκε όμορφες φωτογραφίες από το ταξίδι του, δίνοντας μια μικρή γεύση από την παραμονή του στην πόλη.

Ανάμεσα σε αυτές, βλέπουμε να απαθανατίζει και μια φωτογραφία, μαζί με τη Λάουρα. Ωστόσο, το πρόσωπο της νεαρής κοπέλας δεν φαίνεται, αφού η ίδια εξακολουθεί να επιλέγει χαμηλούς τόνους, χωρίς να βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aggelos Latsios 🍞 (@aggelos_latsios)

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