Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε, το πρωί της Πέμπτης 4/12, μια αποκάλυψη στο Πρωινό του ΑΝΤ1, με αφορμή τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ελένη Μενεγάκη στο Instagram από την ορκωμοσία του γιου της, Άγγελου Λάτσιου στο Πολεμικό Ναυτικό.

Όπως είπε, ο Άγγελος Λάτσιος αντιμετώπισε, τις προηγούμενες ημέρες, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να νοσηλευτεί τρεις μέρες στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Είναι μια φωτογραφία κοσμοϊστορική. Για πρώτη φορά βλέπουμε κοινή τους φωτογραφία μετά από 16 χρόνια. Είναι το πιο πολύκροτο διαζύγιο. Ο Άγγελος Λάτσιος είναι φτυστός ο πατέρας του. Ο Άγγελος παρουσιάστηκε πριν από δύο εβδομάδες και τον πήγε ο πατέρας του στον Πόρο», με αφορμή την κοινή φωτογραφία της Ελένης Μενεγάκη με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Λάτσιο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο 23χρονος: «Ο Άγγελος παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας στο ΚΕΠ Πόρος. Τον πήγαν στην Αθήνα, στο ναυτικό νοσοκομείο. Παρέμεινε εκεί τρεις μέρες. Εκεί ήταν κοντά του και η Ελένη και ο Γιάννης».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε στην καλή σχέση που έχουν ο Γιάννης Λάτσιος με τον Μάκη Παντζόπουλο, στο κλάμα που έριξαν μαμά και γιαγιά στην ορκωμοσία, αλλά και στα κιλά που έχασε ο Άγγελος Λάτσιος λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε, μέσα σ’ όλα: «Ο Γιάννης με την Ελένη μιλάνε. Και ο Γιάννης με τον Μάκη έχουν συναντηθεί ξανά στο παρελθόν. Έπεσε πολύ κλάμα εκεί στον ορκωμοσία. Έκλαψε η Ελένη, έκλαψε πολύ και η γιαγιά. Ο Άγγελος αδυνάτισε πολύ λόγω της ασθένειας. Κάτι τον “χτύπησε” στην κοιλιακή χωρά. Με τον Γιάννη φύγανε μαζί μετά την ορκωμοσία».

