Ο γνωστός επιχειρηματίας Άγγελος Μιχαλόπουλος – δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων και αυτού που λέμε luxury hospitality- και η σύζυγός του, Βασιλική Πετρίδου πάντρεψαν την κόρη τους, Έρικα, στην Ίο, το τριήμερο 24 με 26 Ιουλίου, κι όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν σε αυτόν τον γάμο ακόμη μιλούν γι’ αυτόν.

Το εορταστικό τριήμερο στην Ίο

Η Έρικα Μιχαλόπουλου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Ιάσονα Χαραμή, εγγονό του αείμνηστου Σπήλιου Χαραμή.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί σχεδόν δύο χρόνια, αποφεύγει τις κοσμικές εξόδους και κρατά χαμηλό προφίλ. Για τον λόγο αυτό επέλεξαν να παντρευτούν στην Ίο, ένα νησί με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένεια της νύφης, καθώς ο πατέρας της νύφης, Άγγελος Μιχαλόπουλος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εκεί.

Ακόμη και η πρόσκληση του γάμου ήταν ξεχωριστή και απόλυτα εναρμονισμένη με το καλοκαιρινό σκηνικό. Οι καλεσμένοι παρέλαβαν ένα κοχύλι, πάνω στο οποίο αναγράφονταν στα αγγλικά τα μικρά ονόματα του ζευγαριού, «Jason – Erika».

Η αρχή έγινε το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, με ένα κομψό welcome party που φιλοξενήθηκε στους χώρους του Μουσείου «Γαΐτης – Σίμωση»

Ο λαμπερός γάμος και οι 500 καλεσμένοι

Η κορύφωση, ωστόσο, ήρθε το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία τελέστηκε το μυστήριο του γάμου. Οι 500 καλεσμένοι έφτασαν εγκαίρως στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο, μπροστά από το εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στην κατοικία της οικογένειας Μιχαλόπουλου, όπου πραγματοποιήθηκε η γαμήλια τελετή. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο Ηλίας Σάρας και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Αμαλία Κωστοπούλου με τον σύζυγό της, Jake Medwell, ο επιχειρηματίας Γιώργος Γιγουρτάκης και φυσικά η Δούκισσα Νομικού, η οποία μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram επέλεξε να αναρτήσει δύο φωτογραφίες από το γαμήλιο πάρτι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amalia Medwell (@amalia)

Το εντυπωσιακό γαμήλιο πάρτι στο Pathos

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε η μεγάλη δεξίωση στο διάσημο κλαμπ «Pathos», ιδιοκτησίας της οικογένειας Μιχαλόπουλου. Οι προσκεκλημένοι είχαν στη διάθεσή τους έναν εντυπωσιακό μπουφέ με αμέτρητες επιλογές, από σούσι και ποικιλία από σαλάτες μέχρι πολλές ακόμη γαστρονομικές προτάσεις. Παράλληλα, υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι σταθμοί όπου ψήνονταν επί τόπου εκλεκτά κρέατα, από παϊδάκια αρνιού μέχρι μπριζόλες tomahawk, ενώ για το επίσημο δείπνο είχε επιμεληθεί ένα καθιστό γαμήλιο μενού πέντε πιάτων.

Η είσοδος του ζευγαριού συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, που φώτισε τον ουρανό της Ίου. Μετά το δείπνο, η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα ξέφρενο πάρτι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τη μουσική είχαν αναλάβει συγκρότημα και γνωστοί DJs. Κι επειδή η διασκέδαση άνοιξε την όρεξη, περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα σερβιρίστηκε λαχταριστό mac & cheese για όσους ήθελαν να συνεχίσουν τη βραδιά με μια γευστική έκπληξη.

Το beach party την επόμενη του γάμου

Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν την επόμενη ημέρα με ένα beach party. Αυτή τη φορά το dress code ήταν πιο ανεπίσημο, καθώς οι εκλεκτοί καλεσμένοι συναντήθηκαν στο beach bar της οικογένειας Μιχαλόπουλου, στην παραλία Κουμπάρα της Ίου.

Φωτογραφίες, βίντεο: Instagram

govastiletto.gr -Η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε τις επίσημες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Jake Medwell