Μια ξεχωριστή τιμή έλαβε ο Άγγελος Παπαδημητρίου, καθώς ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας από το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ο γνωστός ηθοποιός και εικαστικός αποκάλυψε πως ενημερώθηκε για τη διάκριση μόλις μία ημέρα πριν, παραδεχόμενος ότι αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει πως ήταν αλήθεια.

«Αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος να είμαι πιο συγκεντρωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η ψυχή και η καρδιά του παραμένουν ίδιες, παρά τον τιμητικό τίτλο.

Μιλώντας για την πορεία του, εξήγησε πως από μικρή ηλικία αποφάσισε να μη βάζει όρια στην τέχνη και τη δημιουργικότητά του, γι’ αυτό και ασχολήθηκε με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά και το τραγούδι.

Όπως είπε, δεν μετάνιωσε ποτέ για αυτή την επιλογή και θεωρεί πως σήμερα βλέπει τους καρπούς αυτής της διαδρομής.

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