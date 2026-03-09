Συμπληρώνοντας 18 μήνες από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, η ανάμνηση εκείνης της τελευταίας υπόκλισης της Μαρινέλλας παραμένει ζωντανή. Παρά την ελπίδα όλων για μια επιστροφή, η κατάρρευση εκείνη σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το ελληνικό τραγούδι, αφήνοντας πίσω της την εικόνα μιας σπουδαίας καλλιτέχνιδας που “έφυγε” από το φως των προβολέων με το μικρόφωνο στο χέρι.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου, ο οποίος διατηρούσε μία πολύ προσωπική και στενή σχέση με την Μαρινέλλα, μίλησε χθες, Κυριακή 8 Μαρτίου στην εκπομπή Καλύτερα δεν γίνεται, με τον ίδιο να μεταφέρει τα -δυστυχώς- αρνητικά νέα για την τραγουδίστρια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Mε τη Μαρινέλλα ήρθαμε κοντά στο “Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες”. Δυστυχώς, έχω νέα της τώρα, δεν είναι καλά. Τα ίδια. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται τώρα. Εγώ έχω πει πως είναι μεταξύ ουρανού και γης.

Είναι και πολλά πράγματα που κάναμε μαζί. Δηλαδή θυμάμαι πως φόρτωνε το αυτοκίνητο της με τρόφιμα και πηγαίναμε σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Είχε πάντοτε το μυαλό της να βοηθήσει τους άλλους. Θυμάμαι που όταν είχα χάσει τον πατέρα μου και ήμουν στενοχωρημένος, ήρθε κάτω από το σπίτι μου και κορνάριζε. “Έλα τώρα, να κάνουμε Πάσχα μαζί” έλεγε».

Τι αποκάλυψε ο Γιάννης Ξανθούλης για την Μαρινέλλα

Ο συγγραφέας Γιάννης Ξανθούλης, ο οποίος έχει επικοινωνία με την οικογένειά της, μίλησε στην εκπομπή του ALPHA, Super Κατερίνα, μεταφέροντας όλα όσα γνωρίζει για την κατάστασή της: «Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει εδώ και έναν χρόνο. Είναι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι μια θλιβερή κατάσταση όταν ξέρεις ότι ένας δικός σου άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Δεν έχω επιχειρήσει να την δω από τότε, δεν θα ήθελα ποτέ, γιατί θα αρρωστήσω και εγώ. Μόνο με τη σκέψη ότι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αισθάνομαι φρικτά άσχημα. Μιλάω με την κόρη της, προσπαθεί όσο γίνεται, δίπλα σε μία μάνα που αυτή τη στιγμή δεν επικοινωνεί. Δεν υπάρχει μέλλον από ότι βλέπουμε», είπε χαρακτηριστικά – δείτε εδώ την αφιέρωση που της έκανε ο Αντώνης Ρέμος στη συναυλία του στο Ηρώδειο.

