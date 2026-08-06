Αχώριστοι και πιο ενωμένοι από ποτέ παραμένουν ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη.

Το ερωτευμένο ζευγάρι επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία τον δυνατό του δεσμό, ο οποίος έγινε ακόμη πιο ισχυρός μετά τη δύσκολη νοσηλεία του ηθοποιού τον χειμώνα που πέρασε. Αυτή η περιπέτεια λειτούργησε ως καταλύτης, κάνοντάς τους να εκτιμήσουν ακόμα πιο πολύ ο ένας τον άλλον.

Το απόγευμα της Τετάρτης (5/8) η Βαλεντίνη Παπαδάκη ρωτήθηκε από διαδικτυακό της ακόλουθο, αν φοβάται μήπως ο Κώστας Σόμμερ υπάρξει άπιστος απέναντί της. Η γνωστή make-up artist δεν δίστασε να απαντήσει στην αδιάκριτη ερώτηση, αλλά επέλεξε να το κάνει με τον δικό της τρόπο.

«Ανησυχείς ποτέ μήπως σε απατήσει;», τη ρώτησαν χαρακτηριστικά. Αφού δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τους δυο τους σε τρυφερές στιγμές, η Βαλεντίνη Παπαδάκη εξήγησε: «Ανησυχώ μήπως ξεχάσει πόσο πολύ τον χρειαζόμαστε. Πόσο σημαντικός είναι για εμάς. Πόσο τον αγαπάμε. Πόσο περήφανη είμαι γι’ αυτόν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mrs Valentine Papadaki Sommer (@valentine.papadaki)

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