Η Mariah Carey βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media, μετά την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της «Christmas Time» στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Βίντεο από τη συναυλία έφεραν «βροχή» από σχόλια, αφού η δημοφιλής τραγουδίστρια φαινόταν να περιορίζει τις κινήσεις της πάνω στη σκηνή, έχοντας τη βοήθεια των χορευτών της.

Η 57χρονη σταρ ανέβηκε στη σκηνή του Nubank Parque με μια εντυπωσιακή χρυσή δημιουργία γεμάτη παγιέτες. Παρά τη λαμπερή παρουσία της, αυτό που απασχόλησε τους θεατές ήταν η δυσκολία που φάνηκε να αντιμετωπίζει στις κινήσεις της κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που ερμήνευσε το «Fantasy», τη μεγάλη επιτυχία της από το 1995. Ένας από τους χορευτές της χρειάστηκε να τη συνοδεύσει προς το κέντρο της σκηνής, ενώ λίγο αργότερα τέσσερις χορευτές συγκεντρώθηκαν γύρω της, προσφέροντάς της στήριξη για να εκτελέσει μια χορογραφική κίνηση, κατά την οποία έπρεπε να γείρει προς τα πίσω και να σηκώσει το πόδι της.

Τα αποσπάσματα από τη συναυλία διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν την ανησυχία τους για την εικόνα της. Δεν έλειψαν, ωστόσο, και τα επικριτικά σχόλια σχετικά με την παρουσία της στη σκηνή.

Μάλιστα, η κίνηση της Mariah Carey είχε απασχολήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λίγες ημέρες νωρίτερα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε από την παραμονή της στη Βραζιλία, η τραγουδίστρια εμφανιζόταν να περπατά φορώντας ψηλοτάκουνες μπότες, ενώ κρατούσε σταθερά το μπράτσο μιας γυναίκας που τη συνόδευε, προκειμένου να χαιρετήσει τους θαυμαστές της.

Την επόμενη ημέρα από τη συναυλία, πάντως, η εμφάνισή της ήταν διαφορετική, αφού επέλεξε να φορέσει μοκασίνια αντί για ψηλοτάκουνα παπούτσια. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η συζήτηση γύρω από τις δυσκολίες που φάνηκε να αντιμετωπίζει στις μετακινήσεις της.

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