Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Με βαθιά συγκίνηση μίλησε η Άννα Αδριανού για τον πατέρα της, τον αείμνηστο ηθοποιό Νίκο Βασταρδή, περιγράφοντας τον ως άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της.

Η ηθοποιός τόνισε πως ο πατέρας της συνδύαζε με μοναδικό τρόπο τη δοτικότητα, την προστασία και την ελευθερία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η Άννα Αδριανού δήλωσε: «Ήταν ο ιδανικός πατέρας, πολύ δοτικός, προστατευτικός και ταυτόχρονα φιλελεύθερος. Μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα. Ποτέ δεν με μάλωσε ή δεν με απαξίωσε. Μιλάγαμε για όλα».

Η ηθοποιός θυμήθηκε επίσης τα λόγια του που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη της: «Μου έλεγε πάντα: “Δεν θα σου πω τι θα κάνεις, αλλά ό,τι κάνεις να μετράς τα υπέρ και τα κατά και να αντέχεις τα δύσκολα κομμάτια”. Ίσως αυτή είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, αλλά ο πατέρας μου ήταν το αντίθετο από την εικόνα που είχαμε για εκείνον».

Με συγκίνηση και θαυμασμό για την προσωπικότητά του, η Άννα ανέφερε: «Ήταν εξαιρετικός ηθοποιός με έντονη προσωπικότητα χωρίς να καπελώνει κανέναν. Είχε απίστευτο χιούμορ, έλεγε ότι αν ποτέ τον πάνε σε εκτέλεση, θα απολάμβανε τη διαδρομή – και το εννοούσε. Όταν πέθανε στα χέρια μου, ακόμη και εκείνη τη στιγμή έψαχνε τι καλύτερο μπορούσε να αντλήσει από αυτή τη στιγμή, όσο οδυνηρή κι αν ήταν».

Η ηθοποιός τόνισε τη φιλοσοφική και αισιόδοξη στάση ζωής του: «Ο πατέρας μου είχε ψυχισμό που σε όλα έβλεπε την καλή πλευρά. Μου έλεγε πάντα: “Μην προδικάζεις το μέλλον, είναι σαν μια επιταγή. Γιατί να τρέξεις να τη εισπράξεις πριν;”. Ο χαμός των γονιών μας είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται ποτέ».