Στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μίλησε η Άννα Μπεζάν, αναφερόμενη στην ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο που διανύει στην προσωπική της ζωή μετά την πρόταση γάμου που της έκανε ο Δημήτρης Παππάς. Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στον επικείμενο γάμο της, αλλά και στη μητρότητα. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε τις δυσκολίες και τις τύψεις που βίωσε όταν χρειάστηκε να αποχωριστεί για πρώτη φορά την κόρη της για τέσσερις ημέρες, εξηγώντας πως είχε φροντίσει κάθε λεπτομέρεια του προγράμματός της πριν αναχωρήσει.

«Για να αφήσω 4 μέρες το παιδί άφησα φαγητό και σημειώματα πάνω στα ρούχα από τις τύψεις μου. Ήμουν με ένα παιδί 24 ώρες το 24ωρο. Η πρώτη φορά που την αποχωρίστηκα είναι η δύσκολα», ανέφερε η Άννα Μπεζάν, περιγράφοντας ουσιαστικά πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η καθημερινότητά της με τη μικρή Χριστίνα-Νεκταρία.

Η Άννα Μπεζάν και ο Δημήτρης Παππάς έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια τη δική τους οικογένεια, έχοντας αποκτήσει μαζί την κόρη τους, Χριστίνα-Νεκταρία. Το ζευγάρι έχει περάσει πλέον στο επόμενο κεφάλαιο της κοινής του ζωής, καθώς το περασμένο καλοκαίρι ο Δημήτρης Παππάς αποφάσισε να αιφνιδιάσει την αγαπημένη του και να της κάνει πρόταση γάμου. Η στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής γιορτής των γενεθλίων τους, μπροστά σε αγαπημένα τους πρόσωπα, με εκείνον να γονατίζει και να της προσφέρει το δαχτυλίδι.

«Μετά από 5 χρόνια με αποκατέστησε! Όταν είσαι οικογένεια με τον άλλον δεν περιμένω δαχτυλίδι. Ο Δημήτρης μου έκανε πρόταση γάμου στα γενέθλιά μου. Όλοι το γνώριζαν εκτός από μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά την πρόταση γάμου, η Άννα Μπεζάν δεν βιάζεται να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη μεγάλη μέρα. Η ίδια αποκάλυψε πως δεν έχει μπει ακόμα σε τροχιά αναζήτησης νυφικού ή οργάνωσης της δεξίωσης, παραδεχόμενη μάλιστα πως σχεδιάζει να αναθέσει μεγάλο μέρος των ετοιμασιών στην πεθερά της, Χριστίνα Παππά.

«Δεν οργανώνω ακόμα τον γάμο μου, έχω πει στην πεθερά μου ότι θα τα αναλάβει όλα αυτή. Είμαι η ντροπή της νύφης, έχω αλλεργία στο τούλι και τα νυφικά», είπε με χιούμορ.

Και μάλλον η επιλογή της Χριστίνας Παππά για τον συγκεκριμένο ρόλο μόνο τυχαία δεν είναι. Η μητέρα του Δημήτρη Παππά είχε ενθουσιαστεί με την πρόταση γάμου, ενώ είχε αποκαλύψει ότι ο γιος της εξέφρασε την επιθυμία ο γάμος να πραγματοποιηθεί στη Μύκονο, κάτι που την έκανε ιδιαίτερα χαρούμενη λόγω της δικής της στενής σχέσης με το νησί. Προς το παρόν, πάντως, το ζευγάρι δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένη ημερομηνία ή τις λεπτομέρειες της τελετής.

govastiletto.gr -Δημήτρης Παππάς: Ο γιος της Χριστίνας Παππά έκανε πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν