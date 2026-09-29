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Άννα Μπεζάν: Παραλίγο σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τη νύφη της Χριστίνας Παππά

«Ελληνάρες»...
Βασίλης Κοντζεδάκης
29.09.2026 | 13:20 UPD:29.09.2026, 13:26
Άννα Μπεζάν: Παραλίγο σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τη νύφη της Χριστίνας Παππά

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Η Άννα Μπεζάν παραλίγο να εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο, που θα τις κόστιζε ίσως και ένα σοβαρό τραυματισμό.

Φανερά σοκαρισμένη και εξοργισμένη, περιέγραψε όσα συνέβησαν μέσα από stories της στο Instagram.

Η Άννα Μπεζάν δήλωσε για όσα έγιναν στο δρόμο με άλλο οδηγό, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα: «“Μπήκα ανάποδα γιατί βρήκα θέση, δεν φαντάστηκα ότι θα περνάει κάποιος”. Εγώ πάλι δεν φαντάστηκα ότι, για να σε αποφύγω, θα στρίψω το τιμόνι και θα βρεθώ εκατοστά από το να καρφωθώ πάνω σε δέντρο, που για καλή μου τύχη το αυτοκίνητο σταμάτησε λόγω πιθανής σύγκρουσης.

Tην επόμενη φορά που θα σε βολέψει να γράψεις τους κανόνες στα παλιά σου τα παπούτσια, φρόντισε να μη χρειαστεί κάποιος άλλος να ρισκάρει τη ζωή του για τη δική σου βολή! Ελληνάρες».

 

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