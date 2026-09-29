Άννα Μπεζάν: Παραλίγο σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τη νύφη της Χριστίνας Παππά

Η Άννα Μπεζάν δήλωσε για όσα έγιναν στο δρόμο με άλλο οδηγό, ο οποίος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα: «“Μπήκα ανάποδα γιατί βρήκα θέση, δεν φαντάστηκα ότι θα περνάει κάποιος”. Εγώ πάλι δεν φαντάστηκα ότι, για να σε αποφύγω, θα στρίψω το τιμόνι και θα βρεθώ εκατοστά από το να καρφωθώ πάνω σε δέντρο, που για καλή μου τύχη το αυτοκίνητο σταμάτησε λόγω πιθανής σύγκρουσης.

Tην επόμενη φορά που θα σε βολέψει να γράψεις τους κανόνες στα παλιά σου τα παπούτσια, φρόντισε να μη χρειαστεί κάποιος άλλος να ρισκάρει τη ζωή του για τη δική σου βολή! Ελληνάρες».

govastiletto.gr – Δημήτρης Παππάς: Ο γιος της Χριστίνας Παππά έκανε πρόταση γάμου στην Άννα Μπεζάν