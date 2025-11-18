Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια ιδιαίτερα προσωπική και φορτισμένη εξομολόγηση έκανε η Άννα Μπεζάν στο podcast των αδελφών Ράντη, μιλώντας ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η ηθοποιός περιέγραψε για πρώτη φορά πόσο βαθιά επηρεάστηκε από την επιλόχειο κατάθλιψη, ενώ μοιράστηκε και άγνωστες πτυχές από τη δύσκολη παιδική της ηλικία.

Η Άννα Μπεζάν μίλησε με ειλικρίνεια για τους γονείς της και τα τραύματα που κουβαλά από την παιδική της ηλικία: «Όλα τα παιδιά είναι πιο δυνατά απ’ όσο νομίζουμε. Εγώ δεν καταλάβαινα τότε πως, αν κατήγγειλα τον πατέρα μου, θα κατέληγα σε ίδρυμα. Η άγνοια με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου. Η μητέρα μου δεν υπήρξε ποτέ στη ζωή μου – με άφησε στο μαιευτήριο. Μεγάλωσα με τον πατέρα μου και τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, μέσα σε ένα πλαίσιο κακοποίησης», ανέφερε.

Αναφερόμενη στις εβδομάδες μετά τη γέννα, η ηθοποιός περιέγραψε ένα σκοτεινό και απαιτητικό διάστημα που την οδήγησε να ζητήσει επαγγελματική βοήθεια.

«Ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια, αλλά όταν ήρθε η ώρα, όλα ήταν απίστευτα δύσκολα. Έκανα ψυχοθεραπεία, γιατί οι σκέψεις μου με φόβιζαν. Ένιωθα πως θα μου πάρουν το παιδί, πως το μωρό ήταν αποκλειστικά δικό μου. Δεν άφηνα κανέναν να το αγγίζει», είπε.

Ο θηλασμός, όπως αποκάλυψε, ήταν ο βασικός παράγοντας που την καταρράκωσε: «Ο θηλασμός με διέλυσε. Έπρεπε να αντλώ γάλα κάθε σαράντα λεπτά, είχα εξουθενωθεί. Με κατέστρεψε ψυχικά και με γέμισε ενοχές. Κατάφερα να θηλάσω έναν μήνα, αλλά πλήρωσα το τίμημα για άλλους έξι».

Σε άλλη στιγμή της συζήτησης, η Άννα Μπεζάν αποκάλυψε ότι από τότε που έγινε μητέρα δεν έχει δεχτεί καμία επαγγελματική πρόταση.

«Όταν ανέβηκα λίγο ψυχολογικά μετά το J2US, περίμενα να χτυπήσει το τηλέφωνο για δουλειά. Δεν χτύπησε ποτέ. Έχω πάρει εγώ 1-2 φορές, αλλά η απάντηση είναι ξεκάθαρη: υπάρχουν νεότερες, χωρίς παιδιά, που θεωρούνται πιο “βολικές”. Μου το έχουν πει. Και με πληγώνει βαθιά».

