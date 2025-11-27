Η ηθοποιός Άννα Χατζησοφιά αντιμετώπισε πρόσφατα μια μεγάλη προσωπική απώλεια, με τον θάνατο του αγαπημένου της αδερφού στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ένα μήνα μετά, έκανε τις πρώτες της δημόσιες δηλώσεις για το γεγονός, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε.

Στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, η Άννα Χατζησοφιά ανέφερε ότι ο χαμός του αδερφού της ήταν απόλυτα αναπάντεχος: «Αυτό είναι ένα από τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής. Ο Γιάννης ήταν νέος και υγιής, και έφυγε πολύ ξαφνικά. Δεν το περιμέναμε καθόλου».

Η ηθοποιός περιέγραψε την απώλεια ως μια εμπειρία που τη συγκλόνισε, υπογραμμίζοντας πόσο αιφνίδια και δύσκολα διαχειρίσιμη ήταν η κατάσταση.