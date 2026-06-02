Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επέστρεψε η Άννα Δρούζα το βράδυ της Δευτέρας (1/6) μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια έκανε πρεμιέρα με τη νέα της εκπομπή «Μαθήματα Ζωής», ένα φρέσκο τηλεοπτικό εγχείρημα που βάζει στο επίκεντρο την ψυχική υγεία, τις ανθρώπινες σχέσεις και την προσωπική ανάπτυξη.

Η Άννα Δρούζα εμφανώς συγκινημένη καλωσόρισε το κοινό στο πλατό, αλλά και τους τηλεθεατές. «Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ που έχετε έρθει και έχετε διαθέσει τον πολύτιμο χρόνο σας με εμπιστοσύνη στο ότι θα ακούσετε χρήσιμα πράγματα. Είναι μαγικό να βλέπεις ανθρώπους που είμαστε όλοι μεταξύ μας, που μας απασχολούν αυτά τα πανανθρώπινα ζητήματα.

Άλλη μία συζήτηση γύρω από τα θέματα της ψυχής, των ανθρώπινων σχέσεων, με επιστήμονες καλεσμένους που μας δίνουν φως και μας βοηθούν να κατανοήσουμε περισσότερο τον σύνθετο τρόπο που λειτουργεί η ψυχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Είναι συγκινητικό να βλέπω τα μάτια σας και να αντιλαμβάνομαι ότι όλοι έχουμε ανάγκη να κατανοήσουμε περισσότερο τους εαυτούς μας».

