Για την οικογένειά της, αλλά και για τις απώλειες που έχουν αλλάξει τη ζωή της, μίλησε η Άννα Φλωρινιώτη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η κόρη του Γιάννη Φλωρινιώτη εξήγησε πως για πολλά χρόνια ένιωθε ότι είχε ό,τι χρειαζόταν μέσα από την οικογένειά της και γι’ αυτό δεν ένιωθε την ανάγκη να δημιουργήσει τη δική της.

Όπως είπε, θεωρούσε πως ένας άνθρωπος που θα ερχόταν στη ζωή της δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει την οικογένεια που ήδη είχε.

«Γενικά έλεγα πάντα στη ζωή μου ότι είμαι ευλογημένη, γιατί πώς γίνεται να κάνω μια δουλειά που λατρεύω και να έχω την πιο ωραία οικογένεια; Γι’ αυτό δεν ήθελα ποτέ να κάνω δική μου οικογένεια. Μου έλεγαν “δεν θα παντρευτείς;”, αλλά εγώ σκεφτόμουν “γιατί να παντρευτώ;”. Η οικογένεια δεν είναι ο ξένος, είναι οι δικοί μου άνθρωποι», ανέφερε.

Οι θάνατοι που την «συμμάδεψαν»

Η Άννα Φλωρινιώτη μίλησε και για τον θάνατο του πατέρα της και του αδερφού της, Νίκου Φλωρινιώτη, οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Είχα το στήριγμά μου. Είχα τον πατέρα μου, είχα τον αδερφό μου που ήταν για εμένα τα πάντα. Μου έλεγαν “εμείς είμαστε εδώ”», είπε, εξηγώντας πως μετά τις απώλειες αυτές αισθάνεται ότι η ζωή της έχει αλλάξει σημαντικά.

«Είναι δράμα να ζω με την απώλεια του πατέρα και του αδερφού μου. Δεν περνάω καλά», εξομολογήθηκε και παραδέχτηκε πως πλέον δυσκολεύεται να κάνει όνειρα για το μέλλον.

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