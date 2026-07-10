Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα ήταν η χθεσινή για την Άννα Φλωρινιώτη, με αφορμή τα γενέθλια του πρόωρα χαμένου αδερφού της, Νίκου. Ο θάνατός του τον Δεκέμβριο του 2023, σε ηλικία μόλις 39 ετών, βύθισε την οικογένειά του στο πένθος, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει δυόμισι χρόνια από την απώλειά του, ο πόνος παραμένει βουβός και η απουσία του αισθητή. Θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, η αδερφή του ράγισε καρδιές με ένα άκρως συγκινητικό μήνυμα που δημοσίευσε στα social media.

Η Άννα Φλωρινιώτη δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους από παλαιότερη έξοδό τους, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια όσα νιώθει για τον αδερφό της. Με λόγια γεμάτα αγάπη, νοσταλγία και πόνο, έδειξε πως, παρά το πέρασμα του χρόνου, τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα της.

«Λατρεία μου, να ήσουν εδώ, να έβλεπες σήμερα στα γενέθλιά σου πόσο μου λείπεις. Σ’ αγαπώ πιο πολύ από τοτέ», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία, προκαλώντας συγκίνηση στους διαδικτυακούς της φίλους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αννα Ιωαννης Αποστολιδου (@annoulaflorinioti)

Η σχέση των δύο αδερφών ήταν ιδιαίτερα στενή και αυτό είχε φανεί πολλές φορές. Ο Νίκος Φλωρινιώτης αποτελούσε για την Άννα ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της και η απώλειά του άλλαξε οριστικά την καθημερινότητά της. Ο θάνατός του είχε προκαλέσει σοκ, καθώς έδινε γενναία μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και δύναμη μέχρι το τέλος.

Μετά τον θάνατο του Νίκου, η οικογένεια Φλωρινιώτη έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικές δύσκολες στιγμές, καθώς λίγους μήνες αργότερα έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας τους, ο Γιάννης Φλωρινιώτης.

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