Στο γραφείο του εισαγγελέα προσήλθε η Άννα Φλωρινιώτη, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του αδελφού της, Νίκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου έναν χρόνο μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η ίδια κατέθεσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που συνοδεύουν τη μήνυσή της.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι αρχές αναμένεται να εκκινήσουν προκαταρκτική εξέταση, κατά την οποία θα κληθούν για κατάθεση και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

«Έγινε ιατρικό λάθος και υπήρξε αμέλεια. Ο εισαγγελέας με κάλεσε να προσκομίσω όλα τα δικαιολογητικά και το ιατρικό ιστορικό του αδερφού μου. Θα καταθέσουμε ένας ένας για ό,τι ξέρουμε για την υπόθεση. Θα καταθέσει και η κουμπάρα μου, Γωγώ Γαρυφάλλου. Όλοι πονάμε πολύ γιατί έγινε άδικα. Το χρωστάω στον αδερφό μου να κάνω κάτι. Πιστεύω είναι δίπλα μας και θέλω να του δείξω την αγάπη μου και την αγάπη όλων μας», δήλωσε στην κάμερα του Super Κατερίνα η Αννούλα Φλωρινιώτη.

Από την άλλη, ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε: «Δεν προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες για αντεκδίκηση αλλά για ηθική δικαίωση».

govastiletto.gr – Άννα Φλωρινιώτη: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του αδερφού της