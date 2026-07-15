Η Άννα Φόνσου αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, μιλώντας στην εκπομπή Action Τώρα.

Εμφανώς συγκινημένη, η σπουδαία ηθοποιός αναφέρθηκε στις συνεχείς απώλειες που έχει βιώσει το τελευταίο διάστημα ο καλλιτεχνικός χώρος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό μας επισκέπτεται ο Χάρος συνέχεια. Την περασμένη εβδομάδα χάσαμε την Τζένη Ζαχαροπούλου, δηλαδή είναι τραγικό. Ωστόσο, τι να πω για τη Μάρω; Τα λέει η καριέρα της, τα λέει το φέρσιμό της, τα λέει όλα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι δεν θα την ξεχάσουμε. Δεν μπορούν να ξεχαστούν τέτοιοι άνθρωποι σαν τη Μάρω. Ήταν συνεπής σε αυτό που υπηρετούσε, στο θέατρο και στον κινηματογράφο».

Η Άννα Φόνσου στάθηκε ιδιαίτερα στην προσωπικότητα της Μάρως Κοντού, επισημαίνοντας ότι δεν ξεχώρισε μόνο για το υποκριτικό της ταλέντο, αλλά και για τον χαρακτήρα και την καλλιέργειά της.

«Αυτό που έκανε ξεχωριστή τη Μάρω Κοντού ήταν η προσωπικότητά της. Επέμενε στις απόψεις της, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε. Ήταν χαρισματική γυναίκα, σπουδαία ηθοποιός. Ήταν και μία ασυνήθιστη γυναίκα για την εποχή της. Πολύ όμορφη, αλλά πάνω απ’ όλα δεν επαναπαύτηκε ποτέ στην εμφάνισή της. Ήταν βαθιά μορφωμένη και θα μας λείψει πολύ» δήλωσε η ίδια.

Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από νοσηλεία των τελευταίων ημερών, βυθίζοντας στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από το έργο της. Με μια σπουδαία πορεία που διήρκεσε δεκαετίες, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής υποκριτικής.

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