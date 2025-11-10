Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ένας ιερέας, που στο παρελθόν υπήρξε μοντέλο και διατηρούσε κανάλι στο YouTube, συνελήφθη για συμμετοχή για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο πατήρ Παρθένιος (κατά κόσμον Βασίλης Βεζυρέας) ήταν μάλιστα γνώριμος σε πρόσωπα του καλλιτεχνικού κόσμου. Ανάμεσα και σε αυτά και η Άννα Φόνσου την οποία είχε επισκεφθεί στο σπίτι του ηθοποιού.

H Άννα Φόνσου, μιλώντας το απόγευμα της Κυριακή στην εκπομπή “Εξελίξεις Τώρα” του Mega αποκάλυψε: «Δεν τον γνώριζα, απλώς είχε έρθει μια μέρα στο Σπίτι του Ηθοποιού με έναν άλλο παππά και τη μητέρα του και είπε: “Τι ωραία εδώ, θέλω να μου κάνετε ένα τραπέζι μεγάλο”. Μου είπε ότι έφερε μια πίτα του Αγίου Φανουρίου. Μου είπε ότι λειτουργεί στην περιοχή του Περιστερίου και αν θέλουμε να πάμε για να κάνουμε ένα τραπέζι».

Η ίδια συμπλήρωσε στην εκπομπή: «Δεν τον βρήκα ποτέ, όχι γιατί πονηρεύτηκα κάτι, δεν τον πήρα γιατί δεν χρειαζόταν να έρθει να μας κάνει ένας παππάς τραπέζι».

Το προφίλ του ιερά που συνελήφθη

Ο λόγος για τον 46χρονο παλαιοημερολογίτη ιερέα πατήρ Παρθένιο (κατά κόσμον Βασίλη Βεζυρέα), ο οποίος συνελήφθη μαζί με άλλους τρεις ρασοφόρους, κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, αλλά και παράνομους μετανάστες.

Ο Βασίλης Βεζυρέας πριν από χρόνια, πολύ πριν βρεθεί κατηγορούμενος για τα πολύ σοβαρά αδικήματα που του αποδίδονται σήμερα, έγινε γνωστός στο πανελλήνιο ως μοντέλο, καθώς και από τη συμμετοχή του σε τηλεοπτικά πάνελ.

Ωστόσο, στη συνέχεια αποφάσισε να φορέσει άμφια, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ενθρονιστεί … Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών. Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε κανάλι στο YouTube με συνταγές μαγειρικής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να χρησιμοποιούσε την εκκλησία του για να κρύβει ναρκωτικές ουσίες. Μαζί του συνελήφθη και δεύτερος ιερέας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, από τα οποία τα έξι ήταν μέλη της οργάνωσης. Στις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.238 γραμμάρια κοκαΐνης, 9.092,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και χρηματικά ποσά 4.380 ευρώ και 24.500 λεκ Αλβανίας.

Οι αρχές υπολογίζουν πως τα κέρδη του κυκλώματος έφταναν περίπου τις 105.000 ευρώ.