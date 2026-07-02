Άννα Φόνσου: Το σπαρακτικό «αντίο» της στην Τζένη Ζαχαροπούλου – «Η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας»

Η είδηση του θανάτου της Τζένης Ζαχαροπούλου σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αφού η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε σε ηλικία 85 ετών από τη ζωή, έπειτα από γενναία μάχη που έδωσε με σοβαρή ασθένεια. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, φίλους και συναδέλφους που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν η Άννα Φόνσου, η οποία είχε συνδεθεί μαζί της με μια βαθιά φιλία πολλών χρόνων. Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στη σελίδα του «Σπιτιού του Ηθοποιού» στο Facebook, η ηθοποιός εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλειά της.

«Αγαπημένη μου φίλη Τζένη, από την πρώτη στιγμή ήσουν κοντά μου στο μακρύ και δύσκολο αγώνα για το Σπίτι του Ηθοποιού. Πάντα μαζί να μου δίνεις κουράγιο όταν απελπιζόμουν. Και τώρα;;;; Έφυγες κι εσύ αφήνοντας την αγκαλιά μου πιο άδεια από ποτέ. Μας λείπεις, πονάμε πολύ, η απουσία σου πληγή στην καρδιά μας. Καλό σου ταξίδι Τζενούλα μας», σημείωσε η Άννα Φόνσου.

Η Τζένη Ζαχαροπούλου υπηρέτησε με αφοσίωση την υποκριτική για περισσότερες από έξι δεκαετίες, αφήνοντας το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο. Με συνέπεια, ήθος και αγάπη για την τέχνη, κέρδισε το σεβασμό των συναδέλφων της και την εκτίμηση του κοινού, αποτελώντας μια διακριτική αλλά ιδιαίτερα σημαντική παρουσία στο χώρο.

Η ηθοποιός, κατά κόσμον Ευγενία Ζαχαροπούλου, γεννήθηκε το 1941 στη Λευκάδα. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για το θέατρο και την τέχνη, συμμετέχοντας σε σχολικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού της, ξεκινώντας έτσι μια μακρά πορεία που έμελλε να τη συνδέσει για πάντα με τη σκηνή και τον ελληνικό πολιτισμό.

govastiletto.gr – Άννα Φόνσου: Στο πλευρό του Παπαμιχαήλ μετά τη νοσηλεία του