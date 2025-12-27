Λίγο μετά την αποκάλυψη για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο για δεύτερη φορά, η Άννα Κανδαράκη μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη χρονιά που βίωσε, αποκαλύπτοντας πως φέτος ήρθε αρκετά κοντά στον θάνατο.

Η κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια γνωστοποίησε πριν από λίγες ημέρες ότι πάλεψε ξανά με τον καρκίνο στο αίμα.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και με αφορμή τις γιορτές, θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα ζωής στους διαδικτυακούς της φίλους.

Όπως ανέφερε, μετά την περιπέτεια της υγείας της αποφάσισε να κινείται με περισσότερη ελευθερία, αφήνοντας πίσω τα «πρέπει» και τους καταναγκασμούς. Στη λεζάντα του βίντεο έγραψε χαρακτηριστικά:

«Φέτος, μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα “πρέπει” πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το. Καλή γιορτινή μέρα. Την αγάπη μου».

