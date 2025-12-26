Η Άννα Κανδαράκη, παραδίδοντας μαθήματα ζωής μετά την πρόσφατη αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας της, επικοινώνησε με τους ακολούθους της ανήμερα των Χριστουγέννων. Η γνωστή ψυχολόγος, που νόσησε για δεύτερη φορά από καρκίνο στο αίμα, μίλησε μέσω social media για τις προσδοκίες των γιορτών και την ανάγκη να απελευθερωθούμε από τα “πρέπει” που μας καταπιέζουν.

«Φέτος ήταν μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο… και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα.

Πόσα «πρέπει», πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το. Καλή γιορτινή μέρα ( δε ξέρω αν θα τα πουμε πριν την αλλαγή του χρόνου. Ετσι κι αλλιώς.. είπα θ’ ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή «πρέπει να ανεβάσω»..) Την αγάπη μου», γράφει στη νέα της ανάρτηση η Άννα Κανδαράκη, φέρνοντας στο βίντεο μερικά παραδείγματα.

Το τελευταίο διάστημα η Άννα Κανδαράκη δέχτηκε κύμα αγάπης και συμπαράστασης, μετά την εξομολόγησή της για τη μάχη της με τον καρκίνο.

«Τόσα χρόνια μας φροντίζετε εσείς τώρα είναι η σειρά μας»… Με προσευχές και συγκίνηση. Σα να μαζεύεστε όλοι μια αγκαλιά μόνο για μένα. Ξέρω σα να ζηλεύετε λίγο… ποιος άλλωστε είχε τόση αγάπη μαζεμένη μόνο για κεινον; Και γω μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά.. Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» είχε γράψει σε ανάρτησή της.

