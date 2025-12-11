Με ένα συγκινητικό μήνυμα ανήμερα της γιορτής της, η Άννα Κανδαράκη θέλησε να ευχαριστήσει τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους για τη στήριξή τους στη νέα μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Η γνωστή ψυχολόγος, λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη πως η νόσος επέστρεψε μετά από εννέα χρόνια, αναρωτήθηκε δημόσια αν αξίζει τόση αγάπη, ενώ έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, προτρέποντας όλους να κοιτούν μόνο μπροστά, παρά τις αντιξοότητες.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Μια διαφορετική γιορτή. Πλημμυρισμένη με αγάπη και αγκαλιές, αλλιώτικες αυτή τη φορά. Μητρικές. Με κουβέντες καρδιάς: ”Τόσα χρόνια μας φροντίζετε εσείς τώρα είναι η σειρά μας”… Με προσευχές και συγκίνηση. Σα να μαζεύεστε όλοι μια αγκαλιά μόνο για μένα. Ξέρω σα να ζηλεύετε λίγο… ποιος άλλωστε είχε τόση αγάπη μαζεμένη μόνο για εκείνον; Και γω μια κοιτώ ψηλά με ευγνωμοσύνη και μια χαμηλά.. Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;».

Στη συνέχεια, του κειμένου της ανέφερε: «Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά. Για το σήμερα και το αύριο που υπόσχομαι σε σας, μα και σε μένα αυτή τη φορά, ότι θα ναι καλύτερο. Με την αγάπη μου όλη, για την καθεμία και τον καθένα, ξεχωριστά. Προχωράμε».

Δείτε την ανάρτησή της:

