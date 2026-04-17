Καλεσμένη στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ βρέθηκε η Άννα Κανδαράκη, όπου μίλησε τόσο για τη χρήση των social media, όσο και για μια πρόσφατη προσωπική της εμπειρία.

Η γνωστή ψυχολόγος αποκάλυψε ότι πριν από λίγες ημέρες έπεσε θύμα hacking στους επαγγελματικούς της λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που την αποσυντόνισε σημαντικά, όπως ανέφερε η ίδια.

Όπως εξήγησε, χρειάστηκε να μπει στη διαδικασία ανάκτησης των λογαριασμών της, συνειδητοποιώντας παράλληλα πόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί κάποιος όταν χάνει τον έλεγχο της ψηφιακής του παρουσίας.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό, η Άννα Κανδαράκη αναφέρθηκε και στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στα social media, τονίζοντας πως σε μικρές ηλικίες η ταυτότητα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση και η έκθεση στο διαδίκτυο μπορεί να έχει έντονες επιπτώσεις.

