Η Υφυπουργός Τουρισµού, Άννα Καραμανλή, μίλησε στα «Παραπολιτικά» και στη Σάσα Σταμάτη και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μητρότητα και στις δύο εγκυμοσύνες της.

Έχετε δύο παιδιά. Πώς ήταν οι εγκυμοσύνες σας;

Πρώτα απ’ όλα, νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον Θεό που µε αξίωσε να αποκτήσω δύο υπέροχα παιδιά, τον Στρατή και την Ελισάβετ. Τίποτα δεν θεωρώ δεδομένο σε αυτό. Οι εγκυμοσύνες µου δεν ήταν εύκολες. Ειδικά η πρώτη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Είχα έντονους εμετούς, μερική αποκόλληση και για τέσσερις μήνες ήμουν καθηλωμένη στο κρεβάτι. Ήταν μια περίοδος σωματικά και ψυχικά πολύ δύσκολη, γεμάτη αγωνία. Ακόμα πιο δύσκολη ήταν η εμπειρία του τοκετού στο δεύτερο παιδί µου.

Η επισκληρίδιος δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε και όταν ρωτήθηκε ο τότε γιατρός µου, απάντησε ότι δεν θα χορηγήσει επιπλέον δόση, για να βιώσω τους πόνους της γέννας. ∆εν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα ζούσα μια τόσο τραυματική εμπειρία, ειδικά σε μια εποχή που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Παρ’ όλα αυτά, όταν κρατάς το παιδί σου στην αγκαλιά σου, όλα αποκτούν άλλη διάσταση. Οι δυσκολίες δεν ξεχνιούνται, αλλά μπαίνουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Και αυτό που μένει πάνω απ’ όλα είναι η ευγνωμοσύνη και η δύναμη που σου δίνει η μητρότητα.

Θα λέγατε «ναι» σε ένα καινούργιο έρωτα;

Ο έρωτας είναι κινητήρια δύναμη. Σε ωθεί να προχωράς, να εξελίσσεσαι και να βλέπεις τον κόσμο µε περισσότερη αισιοδοξία. Αν έλεγα “ναι” σε έναν καινούργιο έρωτα, θα το έκανα µόνο για μια σχέση ουσίας, μια σχέση βασισμένη στον σεβασμό, στη φροντίδα και στο πραγματικό ενδιαφέρον του ενός για τον άλλον. Για µένα, μια ουσιαστική σχέση σημαίνει συντροφικότητα στην καθημερινότητα, ειλικρίνεια και κατανόηση. Να υπάρχει χώρος να είσαι ο εαυτός σου, να μοιράζεσαι σκέψεις και ανησυχίες, αλλά και να χαίρεσαι µε τις χαρές και τις επιτυχίες του άλλου, χωρίς ανταγωνισμό ή ανασφάλεια. ∆εν µε εκφράζουν οι επιφανειακές σχέσεις. Με ενδιαφέρει να υπάρχει η αίσθηση ότι προχωράς μαζί µε έναν άνθρωπο που σε εκτιμά και τον εκτιμάς.

Ποιο είναι το όραμά σας στο υπουργείο Τουρισμού;

Το όραμά µου είναι ένας ελληνικός τουρισμός πιο ανθεκτικός και πιο δίκαιος. Ένας τουρισμός που δεν κρίνεται µόνο από τα ρεκόρ -όσο σημαντικά κι αν είναι-, αλλά από το πώς στηρίζει την κοινωνία και τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτόν. Κομβικό ρόλο σε αυτό το όραμα έχει η τουριστική εκπαίδευση. Αν δεν επενδύσουμε στους ανθρώπους του τουρισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Γι’ αυτό εργαζόμαστε συστηματικά για την αναβάθμιση των σχολών µας, τη στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και τη δημιουργία πραγματικής προοπτικής για τους νέους, ώστε ο τουρισμός να αποτελεί συνειδητή επαγγελματική επιλογή και όχι λύση ανάγκης.

Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικά και μετρήσιμα βήματα: οι σχολές µας στελεχώθηκαν µε διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες, τα προγράμματα σπουδών εκσυγχρονίζονται και διαμορφώθηκε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο ακαδημαϊκό μονοπάτι, που δίνει στους αποφοίτους των ΑΣΤΕ τη δυνατότητα κατάταξης σε τμήματα ΑΕΙ µε κύριο αντικείμενο τις τουριστικές σπουδές.

Παράλληλα, έχω την τιμή να προεδρεύω στην Επιτροπή Προσκυνηματικού Τουρισμού, έναν τομέα µε τεράστιες προοπτικές για τη χώρα µας. Ο προσκυνηματικός τουρισμός μάς δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε την πνευματική, πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Ελλάδας, να ενισχύσουμε περιοχές εκτός των κλασικών τουριστικών διαδρομών και να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, µε σεβασμό στον χαρακτήρα κάθε τόπου.

