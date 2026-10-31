Στιγμές ευτυχίας για την οικογένεια της Άννας Καραμανλή, καθώς ο γιος της, Στρατής Ρωμανίδης, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο 35χρονος γιος της Υφυπουργού Τουρισμού και του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Μιχάλη Ρωμανίδη, παντρεύεται την αγαπημένη του, Δήμητρα.

Ο γάμος του ζευγαριού θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, με τη χαρά της οικογένειας να είναι μεγάλη.

Η μέλλουσα σύζυγος του Στρατή Ρωμανίδη, Δήμητρα, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι δυο τους συγκατοικούν ήδη. Κουμπάροι στον γάμο θα είναι στενοί φίλοι του ζευγαριού, με τους οποίους μοιράζονται όμορφες στιγμές και κοινές αναμνήσεις.

Η ιστορία της γνωριμίας του ζευγαριού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού όλα ξεκίνησαν από μια συνάντηση στην Κόρινθο, η οποία έμελλε να εξελιχθεί σε μια όμορφη σχέση αγάπης.

«Τη Δήμητρα τη γνώρισα σε ένα μπαράκι στην Κόρινθο και μου άρεσαν τα μάτια της. Ήταν μια γνωριμία που έγινε μέσω φίλων και ξαναβρεθήκαμε στη Νέα Ερυθραία», εξομολογήθηκε ο Στρατής Ρωμανίδης.

Για τον ίδιο, ο γάμος αποτελεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο, με την οικογένεια να βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων του.

«Ανοίγω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Η οικογένεια για μένα είναι κάτι σημαντικό. Η μητέρα μου μας στηρίζει και είναι δίπλα μας σε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άννα Καραμανλή (@annakaramanli)

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